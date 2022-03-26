Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 20 milyonu geçti - Son Dakika
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Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 20 milyonu geçti

26.03.2022 15:06
Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 20 milyonu geçti

Almanya'da Kovid-19 salgının başından bu yana kaydedilen vaka sayısı 20 milyonu aştı.

Almanya'da Kovid-19 salgının başından bu yana kaydedilen vaka sayısı 20 milyonu aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 252 bin 26 artarak 20 milyon 145 bin 54'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 278 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı da 128 bin 388'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1758 olarak tespit edilen ülkede, aktif vaka sayısı 4 milyon 370 bin 700 olarak kaydedildi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, son haftalarda günde 300 bin civarında yeni vaka bildirildiğini, ancak yeni vakaların bildirilen sayılarının iki katından fazla olduğunu varsaydığını ifade etmiş ve eyalet yönetimlerine salgının yayılmasını önlemek için tedbirler alma çağrısında bulunmuştu.

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Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 20 milyonu geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 20 milyonu geçti - Son Dakika
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