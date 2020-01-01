Almanya'da Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangın - Son Dakika

Almanya'da Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangın

6 saat önce

Almanya'nın Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki maymun evinde çıkan yangın nedeniyle tüm hayvanlar telef oldu.

Almanya'da Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangın, System.String[]

Almanya'nın Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki maymun evinde çıkan yangın nedeniyle tüm hayvanlar telef oldu.

Krefeld Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, gece inanılmaz bir trajedi yaşandığı belirtilerek, maymun evinin tamamen yandığı bildirildi.

"En büyük korkularımız gerçek oldu. Maymun evinde hayatta kalan olmadı." ifadelerine yer verilen açıklamada, yangının sebebinin henüz bilinmediği, olayın soruşturulduğu bildirildi.

Maymun evinin yanındaki goril bahçesinin yangından etkilenmediği, bahçedeki "Kidogo" adlı gorilin ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, Hayvanat Bahçesi'nin bugün kapalı olacağı duyuruldu.

Alman basınında çıkan haberlerde, yangında 30'dan fazla hayvanın telef olduğu bilgisi yer aldı.

Hayvanat Bahçesi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi Ünlü rapçi Killa Hakan, yeni yıla havaya ateş ederek girdi Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu

Son Dakika Haberleri
18:55 Bursa uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
18:52 Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika
18:49 Olimpiyat elemelerine katılacak kadın milli voleybolcular medya ile buluştu - Son Dakika
18:46 Hong Kong'da yeni yılın ilk günü protestolarla başladı (2) - HONG - Son Dakika
18:44 Bakan Selçuk, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini çocuklarla izledi - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 18:58:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]