Almanya'da kripto parayla internette uyuşturucu ticareti: 11 kişi gözaltına alındı
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Alman polisi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 11 kişiyi gözaltına alarak internette faaliyet gösteren ve ülkedeki en büyük uyuşturucu dükkanı olduğu belirlenen bir siteyi kapattığını duyurdu. Sitenin 2017'den beri faaliyet gösterdiği ve müşterilerin kripto parayla ödeme yaptığı tespit edildi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:53
Alman polisi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 11 kişiyi gözaltına alıp, internette faaliyet gösteren ve ülkedeki en büyük 'uyuşturucu dükkanı' olduğu belirlenen bir siteyi kapattığını duyurdu. Frankfurt
'ta bulunan Genel Savcılık Bürosu, yürüttüğü uzun incelemeler sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 26 yaşındaki Alman vatandaşı bir zanlıyı yakaladı. Yapılan araştırmada söz konusu kişinin Chemical Revolution adlı bir internet sitesinde bazı ilaçlar sattığı tespit edildi.
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