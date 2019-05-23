Almanya'da Krv Başbakanlık Binasında İftar Programı

Almanya
'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya
(KRV) Başbakanı Armin Laschet iftar programı düzenledi.
KRV Başbakanlık
Binasında düzenlenen iftarda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.
Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkan Yardımcısı da olan KRV Başbakanı Laschet, iftarda yaptığı konuşmada, yaşadıkları toplumda Müslüman ve Yahudilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara dikkat çekerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Laschet, "Müslümanlar bizim toplumumuzun bir parçasıdır. Bu sebeple Müslüman ve diğer dinlerden olanlar bir araya geldik. Bu tür zamanlarda ortak paydada buluşuyoruz. Bir masanın etrafında buluşup sohbet etmemize vesile olan bu süreç, aynı zamanda ön yargıların ortadan kaldırılmasına vesile oluyor. Birçok yerde antisemitizm ve Müslüman karşıtlığının mevcut olduğunu biliyoruz. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça ön yargılar yok olacaktır." dedi.
Son dönemlerde dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen terör olaylarını hatırlatan Armin Laschet, "Yeni Zelanda
da Müslümanlara, Sri Lanka
'da Hristiyanlara yönelik saldırılar oldu. Dünyanın farklı ülkelerinde dini vecibelerini yerine getiren insanlara ve mabetlerine yönelik saldırılar oldu. Bu saldırıların tümüne insanlar hep birlikte yas tuttu ve üzüldü. Burada yaşayan insanlar 'bize yönelik de saldırılar olur mu?' diye endişelendi. Devlet olarak, yetkililer olarak bu tür saldırılara karşı herkesi korumak zorundayız." ifadelerini kullandı.
KRV Başbakanı Armin Laschet, geçen yıl KRV eyaletinde Müslümanlara yönelik 156, Antisemitizm motifli ise 350 saldırı gerçekleştirildiğine işaret ederek, 1993 yılında Solingen
'de 5 aile bireyini yitiren Genç
ailesine yönelik saldırının ise bu tür saldırıların en korkunçlarından biri olduğunu kaydetti.
Bu yıl ilk kez 28 Mayıs'ta Duisburg'da gençlere yönelik çalışmalar yapan "Jungs e.V." Derneğine "Mevlüde Genç Ödülü" vereceklerini hatırlatan Laschet, "Böyle bir ödül vermemizde belirleyici olan, o günden bugüne kadar Mevlüde Genç'in sergilediği tutum, vermiş olduğu birlik ve beraberlik mesajları olmuştur." dedi.
Başbakan Armin Laschet, pazar günü Avrupa
Parlamentosu seçimleri olduğunu hatırlatarak, çok sayıda dini kuruluşun ırkçı ve popülist partilere oy vermeme çağrısı yapmasını önemsediklerini vurguladı.
Bu yıl KRV eyalet meclisinde Müslüman çocukların İslam din dersi konusunda yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını hatırlatan Laschet, "Biz anayasal olarak doğru olanı yapmaya çalışacağız, çetrefilli ve zor bir konu. Bu konu kendi dinlerini öğrenmek isteyen 400 bin Müslüman öğrenciyi yakından ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.
İftarda konuklara, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, karnıyarık ve tatlı ikram edildi.