Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Strausberg beldesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Strausberg beldesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis, içinde iki kişi bulunan küçük uçağın, yerel saat ile 12.45 sıralarında havaalanı yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran polis, kazanın neden meydana geldiği yönünde herhangi bir bilgi bulunmadığını kaydetti.

Alman medyasına konuşan görgü tanıkları, uçağın yere dikey bir şekilde çakıldığını ve ardından yandığını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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