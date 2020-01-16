Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

Alman medyasına konuşan görgü tanıkları, uçağın yere dikey bir şekilde çakıldığını ve ardından yandığını belirtti.

Uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran polis, kazanın neden meydana geldiği yönünde herhangi bir bilgi bulunmadığını kaydetti.

Polis , içinde iki kişi bulunan küçük uçağın, yerel saat ile 12.45 sıralarında havaalanı yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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