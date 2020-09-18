Almanya'da küçük uçağın düşmesi sonucu pilot yaşamını yitirdi - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Paulinenaue beldesinin kuzeybatısında küçük bir uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi.

Dün meydana gelen kazada bir tarlaya düşen uçağın 68 yaşındaki pilotu hayatını kaybederken, uçaktaki 38 yaşındaki yolcu ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralının hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun istikrarlı olduğu açıklandı.

Polis, uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.