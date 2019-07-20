Son Dakika Haberleri: Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
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Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü

1 saat önce

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Bruchsal şehrinde küçük bir uçak düştü, 3 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü, System.String[]
Almanya'nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Bruchsal şehrinde küçük bir uçak düştü, 3 kişi hayatını kaybetti. Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinin Bruchsal şehrinde bir uçak, inşaat malzemeleri satan bir marketin önündeki alana düştü. Kazada uçakta bulunan 3 kişi de hayatını kaybetti. Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine intikal ederken, kazanın sebebi hakkında henüz bilgi verilmedi.
(Mahmut Tosun/İHA)
Baden-Württemberg, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
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