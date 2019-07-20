Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
58 dakika önce
Almanya'nın Bruchsal şehrinde küçük uçak, ev ve bahçe malzemeleri satan bir mağazanın ön tarafına düştü.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:29 Kaynak: DHA
'nın Bruchsal şehrinde küçük uçak, ev ve bahçe malzemeleri satan bir mağazanın ön tarafına düştü.
Uçağın düştüğü sırada, birçok insanın alışveriş yapmakta olduğu belirtildi. Küçük uçak, ev ve bahçe malzemeleri satan mağazanın ön cephesine düştü. Polis
, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazanın sebebi bilinmezken, önlem amacıyla mağaza kapatıldı.
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