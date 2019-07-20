Son Dakika Haberleri: Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
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Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü

58 dakika önce

Almanya'nın Bruchsal şehrinde küçük uçak, ev ve bahçe malzemeleri satan bir mağazanın ön tarafına düştü.

Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü, System.String[]
Almanya'nın Bruchsal şehrinde küçük uçak, ev ve bahçe malzemeleri satan bir mağazanın ön tarafına düştü.
Uçağın düştüğü sırada, birçok insanın alışveriş yapmakta olduğu belirtildi. Küçük uçak, ev ve bahçe malzemeleri satan mağazanın ön cephesine düştü. Polis, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazanın sebebi bilinmezken, önlem amacıyla mağaza kapatıldı.


Almanya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:29 Kaynak: DHA
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