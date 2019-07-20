Son Dakika Haberleri: Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
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Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü

54 dakika önce

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Bruchsal beldesinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü, System.String[]
Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Bruchsal beldesinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel saatle 13.00 sularında meydana gelen kazada, Fransız yapımı uçağın Bruchsal havaalanı yakınındaki bir nalburun bahçesine düştüğü ve uçakta bulunan 3 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi. Kaza sonrası iş yerinde bulunanlar önlem amaçlı tahliye edildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, yetkililer uçağın iş yerinin üzerine düşmemesinin büyük bir felaketin önüne geçtiğini belirtti.
Polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
Karlsruhe, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:33 Kaynak: AA
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