Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
54 dakika önce
Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Bruchsal beldesinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:33 Kaynak: AA
'nın Karlsruhe
kenti yakınlarındaki Bruchsal beldesinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel saatle 13.00 sularında meydana gelen kazada, Fransız yapımı uçağın Bruchsal havaalanı yakınındaki bir nalburun bahçesine düştüğü ve uçakta bulunan 3 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi. Kaza sonrası iş yerinde bulunanlar önlem amaçlı tahliye edildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, yetkililer uçağın iş yerinin üzerine düşmemesinin büyük bir felaketin önüne geçtiğini belirtti.
Polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
Galatasaray, Almanya'nın Leipzig takımına mağlup oldu! Alman vekil Cansu Özdemir, PKK bayrağı nedeniyle yargılanacak! Erbil saldırısının failleri yakalandı! Aralarında HDP'li vekilin ağabeyi de var CHP'li Bekaroğlu'ndan Davutoğlu'na tepki: Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak?