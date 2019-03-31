Son Dakika Haberleri: Almanya'da Küçük Uçak Düştü, Olay Yerine Giden Polisler Kaza Yaptı: 5 Ölü

Almanya'da Küçük Uçak Düştü, Olay Yerine Giden Polisler Kaza Yaptı: 5 Ölü

1 saat önce

– Almanya'da küçük bir uçak düştü, uçakta bulunan pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti.

Almanya'da Küçük Uçak Düştü, Olay Yerine Giden Polisler Kaza Yaptı: 5 Ölü, System.String[]
Almanya'da küçük bir uçak düştü, uçakta bulunan pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti. Kazayı haber alarak olay yerine giden polis aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, kazada 3 polis de yaralandı.

Fransa'dan kalkan Epic LT tipi küçük uçak, Frankfurt'un Erzhausen kasabasında boş bir araziye düştü. Uçakta bulunan pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti. Görgü tanıkları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekiplerinden biri, yolda bir otomobil ile çarpıştı. 3 polisin yaralandığı kazada, polis aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın düşüş nedeni ve polis aracının karıştığı ölümlü kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı. - Ayaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:57 Kaynak: DHA

Pilot, Polis, Almanya, Dünya
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