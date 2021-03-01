Almanya'da kupa maçına Kovid-19 engeli
01.03.2021 23:36
Almanya İkinci Futbol Ligi'nde Regensburg - Werder Bremen kupa maçı öncesi, Regensburg'da Teknik Direktör Mersad Selimbegovic'de ve futbolcularda Kovid-19 çıkması sebebiyle mücadele ertelendi.
Almanya İkinci Futbol Ligi'nde Regensburg - Werder Bremen kupa maçı öncesi, Regensburg'da Teknik Direktör Mersad Selimbegovic'de ve futbolcularda Kovid-19 çıkması sebebiyle mücadele ertelendi.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Jahn Regensburg ile Werder Bremen arasında yarın oynanması planlanan karşılaşmanın, Regensburg'da görülen pozitif Kovid-19 vakaları sebebi ile ertelendiğini açıkladı. Açıklamada, iki kulüp ile yapılacak görüşmelerin ardından maçın yeni tarihin bildirileceği aktarıldı.
Regensburg kulübünden yapılan açıklamada ise pozitif çıkan vakalar sonrası tüm takımın ve teknik ekibin karantina sürecine girdiği belirtildi.
-İHA-
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