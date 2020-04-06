Almanya'da Kur'an kursu öğrencilerine uzaktan eğitim veriliyor - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Kur'an kursu öğrencilerine uzaktan eğitim yöntemiyle Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi verilmeye başlandı.



Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami derneklerinde cep telefonu, tablet veya bilgisayarlarla, tedbirler kapsamda evlerinde olan öğrencilere Kur'an kursu dersleri, "uzaktan eğitim" yöntemiyle veriliyor.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Köln DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi ve Kurs Yöneticisi Naci Şengün, "Eğitimcilerimiz, gelişen ve değişen teknolojinin sunduğu imkanları en etkili bir şekilde kullanarak öğrencilere ulaşıyor" dedi. Şengün, "Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler kurslarına devam eden 4 yüze yakın öğrenci 9 görevli ile mobil cihaz veya bilgisayar aracılığıyla bağlanıp eğitimlere katılıyor. İlmin, bilginin önemini kavramış olan öğrencilerimiz, yüzde 100 oranında derslere katılım sağlıyorlar. Uzaktan eğitim programımıza destek veren ebeveynlerimizi eğitimciler olarak tebrik ediyoruz. Bütün gaye ve çabamız, anne babalarına ve insanlığa faydalı güzel insanlar yetiştirip topluma kazandırmaktır" diye konuştu.



Öte yandan, Cuma vaazı ve hutbesi Merkez Camii facebook hesabından canlı olarak veriliyor. DİTİB sosyal medya hesapları üzerinden de temel dini bilgiler ve dersleri veriliyor. - KÖLN