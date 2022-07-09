Almanya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Almanya'daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını camilerde eda etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Berlin'deki Şehitlik Camisi ile Köln Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar bayram namazını eda etti.

Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek verdiği vaazda, bayramların kardeşliğin, paylaşmanın, birbirini karşılıksız sevmenin ve barışın sözde kalmayıp somutlaştığı özel ve güzel günler olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de namazın ardından yaptığı açıklamada, manevi güçle birlik, beraberlik ve dayanışmayı koruyarak Kurban Bayramı'nı Almanya'da idrak ettiklerini belirtti.

Şen, başta Almanya'daki Türkler olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini ifade etti.

Bayram namazının ardından Büyükelçi Şen, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve din görevlileri, camiyi dolduran cemaatle bayramlaştı.