- Almanya'da Kurban Bayramı'nda Camiler Doldu

- Almanya'da Kurban Bayramı'nda camiler dolduKÖLN - Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazını camilerde eda etti.

- Almanya'da Kurban Bayramı'nda camiler doldu

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazını camilerde eda etti. Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Köln Merkez Camisi'ni doldurdu.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, bayram vaazında, bayramların neşe ve sevinç günleri olduğunu, ruhun nefes almasına, kardeşler arasında yıkılan köprülerin yeniden onarılmasına, kapanan kapıların tekrar açılmasına, zayıflayan akrabalık ve komşuluk bağlarının güçlenmesine, yeryüzünde iyilik ve tebessüm katsayısının artmasına vesile olan muhteşem rahmet iklimi olduğunu söyledi. Hutbe sonrası dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Kurban Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar için dua edildi. Köln Merkez Cami din görevlisi Seyfettin Erkan'ın kıldırdığı bayram namazının ardından Türkiye'nin Köln Konsolosu Nagi Tayru, DİTİB Genel Bakanı Kazım Türkmen ve din görevlileri cemaatle bayramlaştı. Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar ikram edilen lokumlardan tadarak birbirleriyle bayramlaştılar.

İhlas Haber Ajansı muhabirine Kurban Bayramı vesilesiyle açıklamalarda bulunan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, "Rabbimize hamd olsun, dünyanın dört bir tarafından gelen mümin din kardeşlerimizle beraber idrak etmiş olduk. Burası bizim millet varlığımızın ikinci vatanı oldu. Burada büyük külliyeler inşa ettik. Buraya gelen ilk neslimize bütün geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin. Tabi burası yabancı bir memleket pek çok ülkeden müslüman var. Bu mabetimiz bu kardeşlerimizin buluşma yeri oldu " şeklinde konuştu. Bayramların, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin paylaşıldığı ender zaman dilimlerinden olduğunu söyleyen Türkmen, "Bizler dünyanın dört bir tarafındaki mümin kardeşlerimizle sadece kurbanlarımızı değil, kardeşliğimizi, sevgimizi gönüldaşlığımızı paylaşıyoruz. Onlarla bir ve bütün olduğumuzu paylaşıyoruz" dedi. Türkmen, "Bu bayram günlerinde var olan sevginin, şefkatin, rahmetin, birlikteliğin, kardeşliğin ben bütün yıl boyunca, bütün islam beldelerine, bütün insanlığa yayılmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'nın herkese huzur, mutluluk, barış getirmesini temenni eden Türkiye'nin Köln Konsolosu Nagi Tayru, "Halihazırda tatil döneminde bulunuyoruz. Almanya'da yaşayan bazı Avrupalı Türkler şu an Türkiye'de, bazıları dönüş yolunda, bazıları daha yeni Türkiye'ye gidiyor. Bunların hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ salim evlerine dönmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buradaki Kurban Bayramlarının Türkiye'deki gibi olmadığını söyleyen Murat Yılmaz, Kuran Bayramı'nı çocuklarına elinden geldiği kadar anlatmaya çalıştığını söyledi. Yılmaz, "Müsade alabilirsek bazı devletlerde oralarda kurbanlarımızı kesip evlerimize getiriyoruz. Onun dışında bağışlıyoruz kurbanlarımızı. Evde kahvaltı, aile ziyareti yapıyoruz. Gerçi şimdi izin dolayısıyla herkes Türkiye'de" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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