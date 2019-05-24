Son Dakika Haberleri: Almanya'da "Kuşların şarkısı" minyatür sergisi

Almanya'da "Kuşların şarkısı" minyatür sergisi

4 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde "Mantıku't Tayr - Kuşların Şarkısı" minyatür sergisi açıldı.

Almanya'da
Almanya'nın Köln kentinde "Mantıku't Tayr - Kuşların Şarkısı" minyatür sergisi açıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bünyesinde hizmet veren Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından açılan sergide, "hikayelerde yer alan kuşların vuslata ermek için gerçekleştirdiği tasavvufi yolculuk" konusu işleniyor.
Minyatür sanatçısı Özcan Özcan öncülüğünde açılan ve 15 sanatçı tarafından hazırlanan sergide 50 özgün minyatür yer alıyor.
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, açılışta yaptığı konuşmada, bir milletin, bir medeniyetin alt başlıklarından birisinin sanat ve mimari olduğunu söyledi.
Minyatürün kadim Türk İslam tarihinin önemli sanat değerlerinden birisi olduğunu ifade eden Türkmen, " Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak kendi kültürümüzü, kendi medeniyet havzamızdaki eserleri Almanya'da görmek bizlere mutluluk verdi." dedi.
KAGEM İstanbul Şube Müdürü Ayşe Nur Kapusuz da dili evrensel olan sanatın farklı kültürlerin birbirini tanıması ve anlamasına verdiği katkının önemini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Fuar boyunca standlarımıza gelerek hat, tezhip, minyatür, katı ebru sanatlarımızın nasıl yapıldığını yakından gören, izleyen, hatta bizzat deneyimleyen ziyaretçilerle buluşmak, KAGEM'in faaliyetlerini tanıtmak, hem sanat hem de kültürümüzü tanıtma fırsatı bulmamız nedeniyle bizleri çok mutlu etti. Sergimizin de bu sanatların örneklerini yakından görüp incelemelerine ve tanımalarına vesile olacağını ümit ediyorum."
Serginin açılışına sanat eğitmenleri Ömer Faruk Dere, Handan Nisrin Şahin, Hacer Sönmez, DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Başkanı Ali Özdemir'in yanı sıra sanatseverler katıldı.
DİTİB Sergi Salonu'nda devam eden "Kitap ve Kültür Fuarı" kapsamında açılan sergi 2 Haziran'a kadar gezilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:29 Kaynak: AA
Köln, Almanya, Kültür Sanat
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