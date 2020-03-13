Almanya'da ligler ertelendi!
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Yapılan resmi açıklamada liglerde bu hafta seyircisiz oynanacak maçların ardından 17 Mart'tan sonra yürürlüğe girecek karar 2 Nisan'a kadar sürecek.
Spor Arena Dış Haber | Yapılan resmi açıklamada liglerde bu hafta seyircisiz oynanacak maçların ardından 17 Mart'tan sonra yürürlüğe girecek karar 2 Nisan'a kadar sürecek.
Liglere verilecek arada lig yönetimi ve kulüpler, sezonun nasıl sonlandırılacağını, takvimin nasıl olacağını görüşecek. Sezonun sıkışık maç takviminde tamamlanması veya erken bitirilmesi gündeme gelebilir.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:02
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