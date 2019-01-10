Son Dakika Haberleri: Almanya'da Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya

Almanya'da Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya

52 dakika önce

Almanya'nın Duisburg kentinde, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için doku tipleme kampanyası düzenlenecek.

Almanya'da Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya, System.String[]
Almanya'nın Duisburg kentinde, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için doku tipleme kampanyası düzenlenecek.

İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve Antalya'da tedavi gören minik Öykü'nün yaşama tutunması için, 13 Ocak'ta Duisburg Grevenbroich Alevi Derneği, 18 Ocak'ta Duisburg Mehmet Akif Camisi ve 25 Ocak'ta Duisburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde gönüllüler tarafından kampanyalar düzenlenecek.

Bebek ve çocuklarda nadir görülen juvenil myelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve iyileşmesi için acil olarak uygun kök hücre nakli gereken Öykü için daha önce de Almanya ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde doku tipleme kampanyaları düzenlenmişti.

Akrabaları ve çeşitli doku bankalarına kayıtlı dünyada 32 milyon kişi arasından Öykü'ye dokusu uyan bağışçı henüz bulunamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:58 Kaynak: AA

Antalya, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cyle Larin'den Burak Yılmaz'a Övgü: Burada Olması Gerçekten Güzel Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj

İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdüren Galatasaray, Antalya Kampını Noktaladı İsmail Köybaşı'nın İdmanda Attığı Gol Fenerbahçeli Taraftarları Mest Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 00:50:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Lösemi Hastası Minik Öykü İçin Kampanya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]