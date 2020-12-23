Almanya'da Lufthansa havayollarından İngiltere'ye 80 ton gıda sevkiyatı - Son Dakika

Almanya'da Lufthansa havayollarından İngiltere'ye 80 ton gıda sevkiyatı

23.12.2020 19:28
Almanya'da Lufthansa havayollarından İngiltere'ye 80 ton gıda sevkiyatı, System.String[]

Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketi, Londra ve Paris'in arasında sevkiyat konusunda anlaşmaya varmasına rağmen devam eden gıda kıtlığı korkusu nedeniyle İngiltere'ye 80 ton meyve ve sebze gönderiyor.

Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketi, Londra ve Paris'in arasında sevkiyat konusunda anlaşmaya varmasına rağmen devam eden gıda kıtlığı korkusu nedeniyle İngiltere'ye 80 ton meyve ve sebze gönderiyor.

İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01) sonrası,  Avrupa alarma geçti ve birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu. Ülkede devam eden gıda kıtlığı korkusu nedeniyle Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketinin, İngiltere'ye 80 ton meyve ve sebze göndereceği belirtildi. İngiliz medyası, Lufthansa havayolu şirketinin marul, karnabahar, brokoli, çilek ve turunçgilleri İngiltere'ye taşıyacağını ve özel kargo uçuşları düzenlemeyi düşündüğünü duyurdu.


Almanya'da Lufthansa havayollarından İngiltere'ye 80 ton gıda sevkiyatı

Lufthansa, İngiltere, Almanya, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya'da Lufthansa havayollarından İngiltere'ye 80 ton gıda sevkiyatı - Son Dakika Dünya


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