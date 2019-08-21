Son Dakika Haberleri: Almanya'da lunaparkta gamalı haç tartışması; dönme dolap kullanımdan kaldırıldı
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Almanya'da lunaparkta gamalı haç tartışması; dönme dolap kullanımdan kaldırıldı

1 saat önce

Almanya'da yeni açılan bir lunaparkta bulunan dönme dolap, rotasyon halinde olan Nazi sembolü olan iki gamalı haca benzetildiği gerekçesi ile kullanımdan kaldırıldı.

Almanya'da lunaparkta gamalı haç tartışması; dönme dolap kullanımdan kaldırıldı, System.String[]

Almanya'da yeni açılan bir lunaparkta bulunan dönme dolap, Nazi sembolü olan iki gamalı haca benzetildiği gerekçesi ile kullanımdan kaldırıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin tepki toplaması üzerine makineyi tasarlayan operatör özür diledi.


Almanya'nın Baden-Wurttemberg eyaletinin Löffingen kenti yakınlarında temmuz ayında açılışı yapılan Tatzmania eğlence parkı Nazi sembolü tartışmasıyla gündem oldu. "Kartal Uçuşu" adlı oyun makinesi birkaç hafta çalıştıktan sonra görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Oyun makinesini Nazi sembolü olan gamalı haca benzetenler, lunapark yönetimine tepki gösterdi.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:30 
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