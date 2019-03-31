Almanya'da Mabel Matiz Konseri

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.



Carswerk Victoria'da özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri yaklaşık 1500 kişi birlikte dinledi.



"Sarmaşık", "Öyle Kolaysa" ve "Sultan Süleyman" gibi bilinen şarkılarını seslendiren sanatçıya zaman zaman hayranları eşlik etti.



Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan Mabel Matiz, konser sonunda müzikseverlerden büyük alkış aldı.

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