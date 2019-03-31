Son Dakika Haberleri: Almanya'da Mabel Matiz Konseri

Almanya'da Mabel Matiz Konseri

1 saat önce

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Carswerk Victoria'da özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri yaklaşık 1500 kişi birlikte dinledi.

"Sarmaşık", "Öyle Kolaysa" ve "Sultan Süleyman" gibi bilinen şarkılarını seslendiren sanatçıya zaman zaman hayranları eşlik etti.

Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan Mabel Matiz, konser sonunda müzikseverlerden büyük alkış aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Köln, Almanya, Mabel Matiz, Kültür Sanat
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