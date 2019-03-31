Almanya'da Mabel Matiz Konseri
1 saat önce
Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.
Mabel Matiz
olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca
, Almanya
'nın Köln
kentinde konser verdi.
Carswerk Victoria'da özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri yaklaşık 1500 kişi birlikte dinledi.
"Sarmaşık", "Öyle Kolaysa" ve "Sultan Süleyman
" gibi bilinen şarkılarını seslendiren sanatçıya zaman zaman hayranları eşlik etti.
Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan Mabel Matiz, konser sonunda müzikseverlerden büyük alkış aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:17 Kaynak: AA
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