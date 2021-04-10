Almanya'da mağazalara girişlerde test sonucu gösterme zorunluluğuna esnaf tepkili - Son Dakika

Almanya'da mağazalara girişlerde test sonucu gösterme zorunluluğuna esnaf tepkili

10.04.2021 15:39
Almanya'da mağazalara girişlerde test sonucu gösterme zorunluluğuna esnaf tepkili, System.String[]

Almanya'da Covid-19 ile mücadelede mağazalara girişlerde müşterilerden negatif test sonucu içeren belge gösterme zorunluluğu esnafın tepkisini çekti.

Almanya'da Covid-19 ile mücadelede mağazalara girişlerde müşterilerden negatif test sonucu içeren belge gösterme zorunluluğu esnafın tepkisini çekti. Yeni uygulamada testin yalnızca 24 saat geçerli olması ve haftada yalnızca 1 kez ücretsiz test hakkı bulunması müşterilerin ayağını mağazalardan çekmesine neden oldu.

Almanya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında vakaların önüne geçilebilmesi için alınan son önlemlerden biri hem esnaf hem de mağaza sahipleri tepkili. Nisan ayı itibarıyla değişen kurallar çerçevesinde "Test and meet" adı verilen yeni sistemle bir müşterinin mağazaya girerken güncel negatif test sonucu göstermesi gerekiyor. Her vatandaşın haftada 1 kez korona virüs test merkezlerinde ve eczanelerde ücretsiz hızlı test yaptırma hakkı bulunuyor. Test yaptırmak isteyenler önceden randevu alıp istediği merkeze gelerek testini yaptırabiliyor. Ancak alınan negatif sonuç belgesi de yalnızca 24 saat geçerli. Haftanın diğer günlerinde de alışveriş yapmak isteyenler mağazalara girebilmek için hızlı test ücretini kendi cebinden ödemek zorunda. Bu durumun da ekstra maddi yük getirmesiyle birlikte mağazalarda müşteri sayısında düşüş yaşanıyor.

Başkent Berlin'de 2003 yılında bu yana giyim mağazası bulunan Mehmet Mutluer, uygulamadan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek yeni kurallar neticesinde satışlarının daha da düştüğünü söyledi. İnsanların alışveriş yapabilmek için test yaptırmayı tercih etmediğini belirten Mutluer, "Şu an sadece Berlin Senatosu'nun belirlemiş olduğu test merkezlerinde test yaptırıp elinde yazılı bir kağıtla gelen insanları iş yerimize müşteri olarak alabiliyoruz. Ama kendisi hızlı test yaptı, evinde yaptı, onları kabul edemiyoruz. 9 Mart'tan itibaren müşterilerimiz bizi arıyordu ve müşterilerimizi öyle kabul edebiliyorduk, 40 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde. Ancak 31 Mart'tan itibaren tekrar değişti ve yalnızca negatif test sonucuyla gelen insanları kabul edebiliyoruz. Bunun sonucunda maalesef işlerimiz çok daha fazla düştü" dedi.

"İnsanlar sadece alışveriş yapmak için test yaptırmak istemiyorlar" diyen Mutluer, "Test yerleri de yeterince yok. İnsanların ya önceden randevu almaları gerekiyor ya da sıra beklemeleri gerekiyor. Yaklaşık yarım saat, 1 saat bekliyorlar. Bunu da kimse sadece alışveriş yapmak için, AVM'lere girmek için yapmayı maalesef istemiyor" şeklinde konuştu.

Mutluer, artık işletmelerin kanunlar dahilinde kendi çözümlerini aramaya başladıklarına ve kendisinin de müsaade edilirse mağaza girişte müşterilerine hızlı test yapmak istediğini belirtti. Mutluer, insanların rahat rahat alışverişlerini yapabilmeleri için "yerinde" hızlı şekilde testlerini yaptırabilmeleri gerektiğini vurguladı.

Yeni uygulamadan müşteriler de rahatsız

Mağazaya gelen müşteriler de haftada 1 kez ücretsiz test hakkı tanınması ve bunun da 24 saat geçerli olmasına tepkili. Alışverişe gelen müşterilerden biri, "Uygulama biraz saçma. Çünkü test sonucu olmadan hiçbir mağazaya giriş yapamıyoruz ve bunu karşılığında belirli bir para ödemek zorundayız. 24 saate geçerli olan bir test. Yani uygulama bence biraz mantıksız. 18 Euro karşılığında tekrar test yaptırmamız gerekiyor, paralı testler 18 Euro. Ücretsiz testler haftada 1 defa yapılıyor" diye konuştu.

Mağazaların girişlerine "Yalnızca negatif korona virüs test belgesiyle giriş mümkündür" notu düşülürken, uygulamadan gıda ürünleri, tıbbi malzeme, hijyen ve bakım ürünleri satan yerler, eczaneler, benzin istasyonları ve bankalar ise muaf tutuldu. - BERLİN

Koronavirüs, Almanya, Berlin, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da mağazalara girişlerde test sonucu gösterme zorunluluğuna esnaf tepkili - Son Dakika


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