Almanya'da mahkeme, 16 yaşındaki öğrenciye peçe yasağını geri çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da mahkeme, 16 yaşındaki öğrenciye peçe yasağını geri çevirdi - Son Dakika Dünya

Almanya'da mahkeme, 16 yaşındaki öğrenciye peçe yasağını geri çevirdi

6 saat önce

Almanya'daki bir mahkeme, 16 yaşında bir kız çocuğunun derslerde peçe takmasını yasaklama girişiminde bulunan Hamburglu yetkililerin aleyhinde karar verdi.

Almanya'da mahkeme, 16 yaşındaki öğrenciye peçe yasağını geri çevirdi, System.String[]

Almanya'daki bir mahkeme, 16 yaşında bir kız çocuğunun derslerde peçe takmasını yasaklama girişiminde bulunan Hamburglu yetkililerin aleyhinde karar verdi.


Temyiz edilemez nitelikte olan hüküm, Almanya'daki okullarda, giyenin yalnızca gözlerini görünür kılan kıyafetlere izin verilip verilmeyeceği hususunda tartışmalara yol açtı.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:23 
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