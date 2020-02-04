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Almanya'da mahkeme, 16 yaşındaki öğrenciye peçe yasağını geri çevirdi
6 saat önce
Almanya'daki bir mahkeme, 16 yaşında bir kız çocuğunun derslerde peçe takmasını yasaklama girişiminde bulunan Hamburglu yetkililerin aleyhinde karar verdi.
Almanya'daki bir mahkeme, 16 yaşında bir kız çocuğunun derslerde peçe takmasını yasaklama girişiminde bulunan Hamburglu yetkililerin aleyhinde karar verdi.
Temyiz edilemez nitelikte olan hüküm, Almanya'daki okullarda, giyenin yalnızca gözlerini görünür kılan kıyafetlere izin verilip verilmeyeceği hususunda tartışmalara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:23
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