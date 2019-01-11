Son Dakika Haberleri: Almanya'da Mahkemelere E-postayla Bomba İhbarı

Almanya'da Mahkemelere E-postayla Bomba İhbarı

56 dakika önce

Almanya'da 5 mahkemeye elektronik posta yoluyla yapılan bomba ihbarı üzerine çalışanlar tahliye edildi.

Almanya'da Mahkemelere E-postayla Bomba İhbarı, System.String[]
Almanya'da 5 mahkemeye elektronik posta yoluyla yapılan bomba ihbarı üzerine çalışanlar tahliye edildi.


Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Wiesbaden ve Kiel kentlerinde bulunan eyalet mahkemelerine kimliği belirsiz kişilerce elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı.


Haberde, Magdeburg Eyalet Mahkemesine gönderilen elektronik postada, Almanya genelinde saldırı düzenleneceği tehdidinin yer aldığı belirtildi.

Mahkeme binalarındaki personelin tahliye edildiği ve binaların köpeklerle aranacağı ifade edilen haberde, binaların çevresinin de yaya ve araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.

Geçen aylarda da Schleswig- Holstein eyaletindeki bazı mahkemelere bomba ihbarı yapılmış ancak herhangi bir şüpheli cisim bulunamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:04 Kaynak: AA

Magdeburg, Almanya, Güncel
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