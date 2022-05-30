Almanya'da enflasyon 7,9'a yükseldi - Son Dakika
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Almanya'da enflasyon 7,9'a yükseldi

30.05.2022 16:51
Almanya'da enflasyon 7,9'a yükseldi

Almanya'da Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde artış göstererek yüzde 7,9'a yükseldi.

Almanya'da Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde artış göstererek yüzde 7,9'a yükseldi.

Almanya'da enflasyon son iki yılda 17 kat artış göstererek, 1981 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaştı. Federal İstatistik Dairesi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji ve gıda fiyatlarının enflasyonda etkili olduğunu bildirerek, Mayıs ayında enflasyon oranının yüzde 7,9'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede, geçtiğimiz Mart ayında enflasyon yüzde 5,1'den yüzde 7,3'e yükselmiş, Nisan ayında yüzde 7,4 olarak kaydedilmişti. Mayıs ayı için enflasyon beklentisi yüzde 7,6 olarak öngörülüyordu.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya'da enflasyon 7,9'a yükseldi
Almanya'da enflasyon 7,9'a yükseldi

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Scholz: 'Avrupa'nın şimdiye kadar bir arada durmayı başarması, iyi bir işaret' Scholz: 'Avrupa'nın şimdiye kadar bir arada durmayı başarması, iyi bir işaret' Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde
Kaynak: İHA

Enflasyon, Almanya, Rusya, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da enflasyon 7,9'a yükseldi - Son Dakika


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