Almanya'da Merkel'den sonraki dönemi şekillendirecek yönetim belli oldu - Son Dakika

??????? Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde yer alacak bakanlar belli oldu.

SPD, Yeşiller ve FDP'nin, üzerinde mutabakat sağlanan koalisyon protokolüne onay vermesinin ardından 16 yıldır hükümette bulunan Başbakan Angela Merkel'den sonra Almanya'nın geleceğini şekillendirecek kadro da belirlendi.

8 Aralık Çarşamba günü Federal Meclis'te başbakan seçilmesi beklenen Olaf Scholz'un başkanlığında kurulacak bakanlar kurulunda, 9 erkek ve 8 kadın yer alacak.

Osnabrück kentinde 1958'de doğan Scholz, bir yıl önce yüzde 15 civarında olan oy oranını 26 Eylül'de yapılan seçimlerde yüzde 25,7'ye çıkararak SPD'yi birinci yaptı.

Ülke yönetiminde tecrübesi bulunan 63 yaşındaki Scholz, 2007-2009 yıllarında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ve 2018-2021 yıllarında Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı yaptı. Scholz, 2011-2018 yıllarında Hamburg Eyaleti Başbakanlık görevinde bulundu.

Dışişleri Bakanı 40 yaşındaki Baerbock

Koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini 40 yaşındaki Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock üstlenecek. Baerbock böylelikle Almanya'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı olacak. İklim değişimi konusunda küresel alanda mücadele etmeyi hedefleyen Baerbock, 2000-2004 döneminde Hamburg'da siyasal bilimler ve kamu hukuku okudu, ardından Londra'da uluslararası hukuk eğitimi aldı.

Hırslı yapısıyla tanınan Baerbock, 2008-2009 döneminde Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu'nda dış ve güvenlik politikaları alanında uzman olarak çalıştı ve 2009-2013'te partinin Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanlığını yaptı.

2013'ten beri Federal Mecliste milletvekili olan Baerbock, 2018'in başında Yeşiller Partisi'nin Eş Genel Başkanı seçildi.

Gençliğinde trambolin cimnastik sporunu icra ederek bu branşta 3 kez Almanya üçüncüsü olan Baerbock, 26 Eylül genel seçimlerde Yeşillerin Başbakan adayı olarak yarıştı.

Yeşillerin diğer Eş Başkanı Robert Habeck ise yeni hükümette Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı olarak görev yapacak. Başbakan Yardımcısı görevini de üstlenecek Habeck, 2012-2018 yıllarında Schleswig-Holstein eyaletinde Enerji Dönüşümü, Tarım ve Çevre Bakanlığı yaptı. Yazar kimliği de bulunan 52 yaşındaki Habeck, 2018'de Yeşillerin Eş Başbakanı seçildi.

FDP Genel Başkanı Christian Lindner de hükümetti Maliye Bakanlığını üstlenecek. 42 yaşındaki Lindner, Bonn Üniversitesinde siyasi bilimler, devlet hukuku ve felsefe öğrenimi aldı. Özel sektörde şirket danışmanı olarak da çalışan Lindner, 2013'de FDP'nin genel başkanı seçildi.

Kabinede, SPD Milletvekili ve sağlık uzmanı Karl Lauterbach, Sağlık Bakanı olarak görev yapacak. Kabinenin en tecrübeli isimlerden olan 58 yaşındaki Lauterbach 2005'ten beri milletvekilliği görevinde bulunuyor.

Almanya'nın ilk kadın İçişleri Bakanı Nancy Faeser

Olaf Scholz'un kabinesinde yer alacak sürpriz isim ise İçişleri Bakanlığı görevini üstlenecek Nancy Faeser oldu.

Almanya'da İçişleri Bakanlığı görevini yapacak ilk kadın olarak tarihe geçecek 51 yaşındaki Faeser, SPD Hessen Eyalet Teşkilatının ve SPD Hessen Eyalet Meclisi Grubu Başkanlığın yaptı.

Savunma Bakanlığına ise dördüncü Merkel hükümetinde Adalet ve Aile Bakanı olan Christine Lambrecht getirildi. 56 yaşındaki Lambrecht, 1998'den beri Federal Meclis milletvekilliği yapıyor.

Olaf Scholz, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığında ise değişime gitmedi. Gelecek dönemde ülkenin istihdam, emeklilik ve sosyal politikalarını 49 yaşındaki Hubertus Heil şekillendirecek.

SPD'de geçmişte genel sekreterlik ve genel başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Heil, 2018'den beri Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığını yürütüyor.

İmar Bakanlığını ise 2004-2019 yıllarında Brandenburg Eyalet Meclis Milletvekilliği yapan 45 yaşındaki Klara Geywitz üstlenecek. Gewitz, 2019'da Scholz ile SPD eş genel başkanlık için adaylığını koydu ancak ikili bu göreve seçilmedi.

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı da 2018'den beri Çevre Bakanlığı yapan Svenja Schulze olacak. 53 yaşındaki Schulze bu göreve getirilen 3. kadın siyasetçi olacak.

Yeni koalisyon hükümetinde, Aile, Yaşlılar, kadın ve Gençlik Bakanlığı 40 yaşındaki Anne Spiegel'e emanet edilecek. Spiegel Rheinland-Pfalz eyaletinde İklimi koruma, Çevre ve Enerji bakanlığını yaptı.

Cem Özdemir Gıda ve Tarım Bakanı

Yeşillerin eski Eş Genel Başkanı Cem Özdemir Gıda ve Tarım Bakanlığını üstlenecek. 55 yaşındaki Türk kökenli siyasetçi 2008-2018 yıllarında Yeşillerin Eş Genel Başkanı görevinde bulundu.

Çevre Bakanlığı görevi 53 yaşındaki Steffi Lemke'ye verildi. Tarım Mühendisi olan Lemke uzun süre Yeşiller Partisi'nin genel sekreterliğini yaptı.

Ulaştırma Bakanlığına ise FDP Genel Sekreteri Volker Wissing getirildi. 51 yaşındaki Wissing 2016-2021 yıllarında Rheinland-Pfalz eyaletinde Ekonomi, Ulaştırma ve Tarım Bakanlığı görevinde bulundu.

Yeni hükümette Adalet Bakanlığını FDP Milletvekili Marco Buschmann üstlenecek. 44 yaşındaki Buschmann FDP'de 2012-2014 yıllarında genel sekter olarak görev yaptı.

Eğitim ve Araştırma Bakanlığına ise 53 yaşındaki Bettina Stark-Watzinger getirildi. FDP Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı olan Stark-Watzinger 2017'den beri Federal Meclis'te milletvekili olarak bulunuyor.

Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevini Olaf Scholz'un en güvendiği isim olan 51 yaşındaki Wolfgang Schmidt üstlenecek. Maliye Bakanlığında müsteşarlık yapan Schmidt yeni hükümette partiler arası çalışmaları koordine edecek.