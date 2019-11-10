Almanya'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında huzurevi ziyaret edildi

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Almanya'nın Duisburg kentindeki huzurevi ziyaret edildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Duisburg Merkez Camisi din görevlileri Niyazi Tok ve Elif Anac, cami derneği yöneticileri Hülya Ceylan, Mehmet Şanlı ve Hasan Özay, Hewag Seniorenstift Duisburg-Hamborn Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, aralarında Türklerin de bulunduğu yaşlılarla sohbet etti.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, ikram ve gül takdimi yapılan ziyarette, yaşlılar zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Din görevlisi Tok, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, yaşlı ve büyüklere hürmet konusunda alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'i örnek aldıklarını söyledi.

Ziyareti sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Tok, "Bilhassa hafta dolayısıyla onların hayır dualarını almak, onları mutlu etmek tarif edilmez bir duygu. Büyüklerimizi bir nebze mutlu etmek maksadıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik ve çok mutlu oldular. Ailelerinden uzak her birinin ayrı ayrı hayat hikayelerini dinlerken zaman zaman duygulandık." dedi.

Yaşlılara gerek huzurevi yönetimi gerekse çalışanların gönülden hizmet ettiğini aktaran Tok, ziyaret imkanını sağlayan huzurevi yönetimine teşekkür etti.