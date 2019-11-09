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Almanya'da Mevlid Kandili coşkusu

7 saat önce

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Köln DİTİB Merkez Camii'nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Almanya'da Mevlid Kandili coşkusu, System.String[]

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Köln DİTİB Merkez Camii'nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.


Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'ni dolduran Müslümanlar, bu özel geceyi dualarla ihya etti. Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.


Gecenin anlam ve önemini anlatan DİTİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis Akar, "Kendimizi nefsin esiri olmaktan kurtarmalıyız. Peygambersiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) Müslüman olunmaz, bunu unutmayalım. Bu nedenle kendimize örnek olarak, rehber olarak Yüce Peygamberi (Sallallahü aleyhi ve sellem) alalım. Hayatı nasıl yaşayacağımızı, Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacağımızı ve sevgiyi Peygamberimizden (Sallallahü aleyhi ve sellem) öğreneceğiz. Onun hayatından, örneklerle bunu yapacağız. Yüce Peygamberimizin kendimize örnek olarak almamız gereken en güzel hasletlerinden birisi de, O'nun ailesiyle olan münasebetleridir. İslam'da aile hayatında sevginin, adaletin, anlayışın ve hoşgörünün yeri çok büyüktür" dedi.


Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler veren Akar, onu tanıyabilmek için en önemli kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda tesbihatlar, salat-u selamlar getirildi. Mevlid-i Nebi özel programın sonunda eller semaya açılarak dua edildi. - KÖLN

Mevlit Kandili, Hz.Muhammed, Köln, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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