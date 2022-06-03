Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü

03.06.2022 19:14
Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Garmisch-Partenkirchen beldesi yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 kişinin öldüğü, 15'i ağır 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Garmisch-Partenkirchen beldesi yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 kişinin öldüğü, 15'i ağır 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin öldüğü kazada, ağır yaralanan yolcuların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

İki katlı trenin kısmen raydan çıkması sonucu 15'i ağır 30 kişinin yaralandığı kazada, bölgeden geçen 4 şeritli bir otoyolun tamamen kapatılarak kazazedelerin taşınması için tahsis edildiği kaydedildi.

Üçü Avusturya'nın Tirol şehrinden olmak üzere 6 kurtarma helikopterinin de yer aldığı çok sayıda kurtarma ekibinin görev yaptığı bölgede kazanın nedeni henüz açıklanmazken, kazanın meydana geldiği Münih bağlantılı demir yolu hattının kapatıldığı bildirildi.

Haftanın son günü olması nedeniyle yolcular arasında ayrıca çok sayıda öğrenci olduğu da belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığınun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yaralılar arasında ordu mensuplarının da bulunduğu belirtilerek, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ın mesajını yayımladı.

Mesajında Bavyera'daki trajik tren kazasını dehşet içinde aldığını belirten Bakan Lambrecht, ölenlerin ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, kazaya acil müdahale konusunda destek veren askerlere de teşekkür etti.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, kaza mahalline gideceğini duyurarak, yaralılara şifa ve ölenlerin ailelerine hükümetin taziyelerini ileteceğini söyledi.

Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü
Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü
Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü
Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü

YORUMLAR
500
Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Fransız mevkidaşı ile görüştü Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Fransız mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA

Twitter, Bavyera, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 19:17:30. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement