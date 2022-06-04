Almanya'da meydana gelen tren kazasında halen 7 kişi kayıp - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da meydana gelen tren kazasında halen 7 kişi kayıp

04.06.2022 13:51
Almanya'da meydana gelen tren kazasında halen 7 kişi kayıp

Almanya'da Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen beldesi yakınlarında dün meydana gelen ve en az dört kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında halen 7 kişinin arandığı bildirildi.

Almanya'da Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen beldesi yakınlarında dün meydana gelen ve en az dört kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında halen 7 kişinin arandığı bildirildi.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Bayern2 radyosuna yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin hepsinin yetişkin kadınlar olduğunu söyledi.

Herrmann, yaralıların ise hayatı tehlikesi bulunmadığı bilgisini paylaşarak "Yakınlarının aradığı halen 7 kişi kayıp." dedi.

Bunların yaralılar arasında bulunabileceğini veya kendiliğinden olay yerinden ayrılmış olabileceklerini belirten Herrmann, raydan çıkan tren vagonlarının enkazının henüz kaldırılamadığına işaret ederek, vagonların altında halen hayatını kaybedenlerin yer alabileceğini söyledi.

Alman basının, olay yerinde bulunan Bavyera polisine dayandırdığı haberlere göre, kazada 3'ü ağır 40 kişi yaralandı. Daha önce ağır yaralı sayısı 15 olarak ifade edilmişti.

Ölen 3 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığı bildirildi. Bir kişinin de dün hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği aktarıldı.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Polis yetkilileri tren vagonlarının devrilmesi ve hasarlı olduğu için kurtarma çalışmaların zor ilerlediğini belirtti.

Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

Garmisch-Partenkirchen beldesinde Münih'e giden iki katlı tren raydan çıkmış, bazı vagonların devrilmesi sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yaklaşık 140 yolcunun arasında çok sayıda öğrencinin bulunduğu belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü Almanya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Joachim Herrmann, Süleyman Soylu, Bavyera, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da meydana gelen tren kazasında halen 7 kişi kayıp - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
13:36 Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:57:19. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da meydana gelen tren kazasında halen 7 kişi kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement