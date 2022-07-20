Formula 1 'de 7 kez şampiyon olan Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Köln 'de düzenlenen törende ödülü hastalığı nedeniyle şahsen katılamayan Schumacher 'in eşi Corinna ve kızı Gina'ya takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Almanya'da Michael Schumacher'e en yüksek devlet ödülü verildi - Son Dakika

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