Almanya'da Michael Schumacher'e en yüksek devlet ödülü verildi - Son Dakika
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Almanya'da Michael Schumacher'e en yüksek devlet ödülü verildi

20.07.2022 20:01

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Köln'de düzenlenen törende ödülü hastalığı nedeniyle şahsen katılamayan Schumacher'in eşi Corinna ve kızı Gina'ya takdim etti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Köln'de düzenlenen törende ödülü hastalığı nedeniyle şahsen katılamayan Schumacher'in eşi Corinna ve kızı Gina'ya takdim etti.

Başbakan Wüst, yaptığı konuşmada, "Umarım, hepimiz büyük savaşçı Michael Schumacher'in mücadeleye devam etmesini, asla pes etmemesini, çıktığı zorlu yolda ilerleme kaydetmesini umuyoruz" dedi.

Eski Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt ise "Elbette hepimiz ödülünü şahsen kabul etmesini isterdik. Onu özlüyoruz" dedi.

Törende Corinna Schumacher'in duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Formula 1'de 7 kez şampiyon olan Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü.

Vücudunun büyük bölümü felç kalan Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün Eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Michael Schumacher'e en yüksek devlet ödülü verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Michael Schumacher'e en yüksek devlet ödülü verildi - Son Dakika
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