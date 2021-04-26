Almanya'da milletvekili adayı olan Türk gurbetçi: Seçim politikam mizah - Son Dakika

Almanya'da 26 Eylül'de gerçekleştirilecek olan genel seçimlere Die PaRTIE'den 3 sırada milletvekili adayı olan Erkan İnak, "Açık, mizah dili ile siyaset yapmayı planlıyorum" dedi.

Almanya'da 26 Eylül genel seçimlerine 5 ay kala seçimlere ilgi olukça yoğun. Ülkenin Schleswig-Holstein Eyaleti'nde yaşayan ve bankada müşteri danışmanlığı yapan Türk gurbetçi Erkan İnak milletvekilli olmaya karar verdi. Küçük yaşlardan beri siyasetin içinde bulunan İnak, Die PARTEI'den üçüncü sıradan adaylığını koydu. Seçim öncesi Demirören Haber Ajansı'na konuşan İnak, siyaseti ülkedeki yabancı uyruklu nsanların haklarını aramak ve sosyal eşitsizliği gidermek için bir araç olarak gördüğünü ifade etti.

ALMANYA'DAKİ EN BÜYÜK SORUN SOSYAL EŞİTSİZLİK

İnak, parlamentoda yer alması durumunda hedeflerini sıralayarak,"Yabancı uyruklu insanlara seçme ve seçilme hakkının tanınması konusunda çalışacağım.Yabancı kökenli insanlara gür bir ses vermek istiyorum, onların meclisteki gür sesi olmak istiyorum. Onların sıkıntıları, istek ve arzularını dile getirmek istiyorum. Senelerce bu toplumun bir parçası olan, vergisini veren ve çalışan insanlarımız Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşı olmadıkları için seçimlere katılamıyor ve seçilemiyor.Gelir seviyesi farklı olan aileler arasında uçurum büyüyor ve bu durum özellikle çocukların eğitim hayatlarına yansıyor" dedi.

'IRKÇILIK 30 YILDIR DEVAM EDİYOR"

Seçim bölgesi olan Schleswig-Holstein Eyaleti'ndeki artan ırkçılık olaylarına da değinen İnak, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Irkçılık Almanya'da genel bir problem. Maalesef, 30 yıl önce Türklerin yaşadığı binalar kundaklanırken 30 yıl sonrasına bakıyoruz yine Türklerin yaşadığı binalar kundaklanıyor. Bu bize 30 sene içinde ırkçılık problemiyle ilgili çok fazla bir şeyin değişmediğini gösteriyor.Bunların hepsine çözüm getirmek ve dile getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"ESPRİLİ DİL BİZİM PARTİMİZİN POLİTİKASI"

Erkan İnak, bağlı olduğu partinin politikalarından da bahsederek, "Mizah ve esprili bir dille siyaset' yapmak istiyoruz"diye konuştu. "Esprili dil zaten bizim partimizin genel görüşünde var." diye konuşan İnak, "Bu dil partimizin siyaset dilidir. Esprili ve mizahi bir dil kullanıyoruz. Örneğin diğer partiler verdikleri sözü tutmadıklarında esprili bir yöntemle bu durumu vurguluyoruz. Ben de bu dili tercih edeceğim" ifadelerini kullandı.