Almanya'da Milletvekili Juliane Nagel polis tarafından tartaklandı

Almanya'da Sol Parti Saksonya Eyalet Milletvekili Juliane Nagel, polis tarafından tartaklandığını ve kimlik tespiti için zorla alıkonulduğunu açıkladı.

"TARTAKLANARAK POLİS ARACINA GÖTÜRÜLDÜM"

Juliane Nagel, konuyla ilgili Twitter'den yaptığı açıklamada, polisin tutumunu kabul edilemez olarak niteledi. Nagel şunları söyledi: "Biri genç bir kadın diğer siyahi bir kişi gözaltına alınıyordu. Orada duruyordum, bir polis memuru önce bana hakaret etti sonra durduğum yerden itti. Sonra da ona saldırdığım iddiasını atarak tartaklanarak polis aracına götürüldüm. Orada kelepçeledim ve orada bana milletvekili olmamın memurların umurunda olmadığı da söylendi."

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin Leipzig'te Dünya Çocuk Günü vesilesiyle düzenlenen bir gösteriye katılan Juliane Nagel'i tartaklayarak polis aracına götürdüğü ve orada kelepçe taktığı görülüyor. Yaşanan polis şiddetine sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tepki gösterildi.

POLİS İDDİALARI REDDETTİ

Leipzig polisi ise Juliane Nagel'in polise mukavemet gösterdiği iddiasının bulunduğunu ve kimlik tespiti için kısa süreliğine alıkonulduğunu açıkladı.