Almanya'da Milletvekili Juliane Nagel polis tarafından tartaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Almanya'da Milletvekili Juliane Nagel polis tarafından tartaklandı

02.06.2023 19:29

Almanya'nın Saksonya Eyaleti Milletvekili Juliane Nagel, polis tarafından tartaklandığını ve kimlik tespiti için zorla alıkonulduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin Nagel'i gösteriye katıldığı sırada tartakladığı ve kelepçelediği görülüyor. Yaşanan olay sosyal medyada tepki çekti.

Almanya'da Sol Parti Saksonya Eyalet Milletvekili Juliane Nagel, polis tarafından tartaklandığını ve kimlik tespiti için zorla alıkonulduğunu açıkladı.

"TARTAKLANARAK POLİS ARACINA GÖTÜRÜLDÜM"

Juliane Nagel, konuyla ilgili Twitter'den yaptığı açıklamada, polisin tutumunu kabul edilemez olarak niteledi. Nagel şunları söyledi: "Biri genç bir kadın diğer siyahi bir kişi gözaltına alınıyordu. Orada duruyordum, bir polis memuru önce bana hakaret etti sonra durduğum yerden itti. Sonra da ona saldırdığım iddiasını atarak tartaklanarak polis aracına götürüldüm. Orada kelepçeledim ve orada bana milletvekili olmamın memurların umurunda olmadığı da söylendi."

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin Leipzig'te Dünya Çocuk Günü vesilesiyle düzenlenen bir gösteriye katılan Juliane Nagel'i tartaklayarak polis aracına götürdüğü ve orada kelepçe taktığı görülüyor. Yaşanan polis şiddetine sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tepki gösterildi.

POLİS İDDİALARI REDDETTİ

Leipzig polisi ise Juliane Nagel'in polise mukavemet gösterdiği iddiasının bulunduğunu ve kimlik tespiti için kısa süreliğine alıkonulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Milletvekili, Twitter, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Milletvekili Juliane Nagel polis tarafından tartaklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Cinsiyet Değiştiren Neslihan Doğrusöz Estetik Ameliyat Sonrası Fotoğrafını Paylaştı
19:48 Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler
19:40 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den ameliyat sonrası paylaşım
19:37 Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler
19:26 Hindistan'da 33 yıl sonra kayıp adam evine geri döndü
19:24 UEFA, Jose Mourinho'ya soruşturma başlattı
19:17 Hindistan'da 33 yıldır kayıp olan adam evine geri döndü: Meditasyon yaptım
19:13 Soruşturma başlatıldı! Kupayı alamayan Mourinho'ya bir darbede UEFA'dan
18:44 ABD'de Bir Hırsız, Atari Silahıyla Soygun Gerçekleştirdi
18:31 ABD'de bir hırsız, Atari silahıyla soygun gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 20:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Milletvekili Juliane Nagel polis tarafından tartaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement