Son Dakika Haberleri: Almanya'da Milletvekillerinin Masraf 7 Milyon Euro'yu Aştı

Almanya'da Milletvekillerinin Masraf 7 Milyon Euro'yu Aştı

36 dakika önce

AYDA ortalama 466 bin Euro milletvekillerinin cep telefonu, tablet, büro malzemesi gibi masrafları için ödeniyor.

Almanya'da Milletvekillerinin Masraf 7 Milyon Euro'yu Aştı, System.String[]
AYDA ortalama 466 bin Euro milletvekillerinin cep telefonu, tablet, büro malzemesi gibi masrafları için ödeniyor. Kasım ayında büro masrafları için 872 bin Euro, aralık ayında ise 1.5 milyon Euro ödendi. Her milletvekilinin ekstralar için yılda 12 bin Euro masraf yapma hakkı bulunuyor. Kasım ve aralık ayları içinde milletvekilleri Meclis İdaresi'ne 323 cep telefenu, 247 tablet, 171 laptop makbuzu sundu. Alman Vergi Mükellefleri Birliği vergilerin bu şekilde harcanmasına karşı uyardı. Bild gazetesine konuşan Birlik Başkanı Reiner Holznagel, "Milletvekillerinin vergilerden karşılanan çok fazla imtiyazları var. Kurallar çok gevşek. Gerçek kontroller yapılmaması gereksiz, pahalı harcamalara yol açıyor" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:25 

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