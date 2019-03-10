Almanya'da Milletvekillerinin Masraf 7 Milyon Euro'yu Aştı
36 dakika önce
AYDA ortalama 466 bin Euro milletvekillerinin cep telefonu, tablet, büro malzemesi gibi masrafları için ödeniyor.
AYDA ortalama 466 bin Euro milletvekillerinin cep telefonu, tablet, büro malzemesi gibi masrafları için ödeniyor. Kasım ayında büro masrafları için 872 bin Euro, aralık ayında ise 1.5 milyon Euro ödendi. Her milletvekilinin ekstralar için yılda 12 bin Euro masraf yapma hakkı bulunuyor. Kasım ve aralık ayları içinde milletvekilleri Meclis İdaresi'ne 323 cep telefenu, 247 tablet, 171 laptop makbuzu sundu. Alman Vergi Mükellefleri Birliği vergilerin bu şekilde harcanmasına karşı uyardı. Bild
gazetesine konuşan Birlik Başkanı Reiner Holznagel, "Milletvekillerinin vergilerden karşılanan çok fazla imtiyazları var. Kurallar çok gevşek. Gerçek kontroller yapılmaması gereksiz, pahalı harcamalara yol açıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:25
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