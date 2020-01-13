Almanya'da "Mimari Fotoğraflar" sergisi açıldı - Son Dakika
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Almanya'da "Mimari Fotoğraflar" sergisi açıldı

15 dakika önce

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk islam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde, "Mimari Fotoğraflar" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Almanya'da

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk islam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde, "Mimari Fotoğraflar" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Sergide, Almanya'nın tarihi ve en önemli şehirlerinden olan Köln'ün simgelerinden biri haline gelen Köln Merkez Camisi'nin eski binasının yıkım aşamasından inşaata, tekzip süslemelerinden panoramik fotoğraflarına kadar 50 eser yer alıyor.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, kurdele kesme töreninin ardından, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Köln Merkez Camisi'nin, tarihi Köln Katedrali gibi Köln'ün simgelerinden biri haline geldiğini ve dünyanın her yerinden ziyaret edildiğini söyledi.

Türkmen, "Buradaki bir resimde de yer aldığı gibi, ünlü Köln Katedrali ile birlikte artık camimiz de Köln'ün silüetinde yer almaya başladı. Avrupa ve dünyanın dört bir tarafından Köln'e gelen turistler buraya gelip camimizi geziyor. Sadece Türkler değil özellikle yabancılar camimizi ziyaret ediyor ve Müslüman ziyaretçiler, caminin yapımında emeği geçenlere her gün dua ediyor." dedi.

Caminin iç tezyinatının tamamen İslam kültür ve sanatını yansıttığına işaret eden Türkmen, camiyi ziyaret edenlerin de en çok, iç süslemelerdeki kaligrafi, hat ve sembollerin, mimber, mihrap ve kürsünün ne anlama geldiğini sorduklarını aktardı.

Açılışta Almanya Protestan Kilisesi Yüksek Meclis Üyesi ve İslam Sorumlusu Dr. Detlef Görring ile Kölnlü fotoğraf sanatçısı Philipp Robien'in hazır bulunduğu sergi 19 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Almanya, Köln, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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