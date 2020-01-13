Almanya'da "Mimari Fotoğraflar" sergisi açıldı - KÖLN - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da 'Mimari Fotoğraflar' sergisi açıldı - KÖLN - Son Dakika

Almanya'da "Mimari Fotoğraflar" sergisi açıldı - KÖLN

6 saat önce

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk islam Birliği (DİTİB) Genel Merkezinde, "Mimari Fotoğraflar" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk islam Birliği (DİTİB) Genel Merkezinde, "Mimari Fotoğraflar" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Sergide, Almanya'nın tarihi ve en önemli şehirlerinden olan ve Köln'ün simgesi haline gelen Köln Merkez Camisi'nin eski binasının yıkım aşamasından inşaata, tekzip süslemelerinden şimdiki panoramik fotoğraflarına kadar, özel olarak fotoğraflanmış 50 eser yer alıyor.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, kurdele kesme töreninin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Köln Merkez Camisi'nin, tarihi Köln katedrali gibi Köln'ün simgelerinden biri haline geldiğini ve dünyanın her yerinden ziyaret edildiğini söyledi.

Türkmen, "Buradaki bir resimde de yer aldığı gibi, ünlü Köln katedraliyle birlikte artık camimiz de Köln'ün silüetinde yer almaya başladı. Avrupa ve dünyanın dört bir tarafından Köln'e gelen turistler buraya gelip camimizi geziyor. Sadece Türkler değil özellikle yabancılar camimizi ziyaret ediyor ve Müslüman ziyaretçiler, caminin yapımında emeği geçenlere her gün dua ediyor." dedi.

Caminin iç tezyinatının tamamen İslam kültür ve sanatını yansıttığına işaret eden Türkmen, camiyi ziyaret edenlerin de en çok, iç süslemelerdeki kaligrafi, hat ve sembollerin ne anlama geldiğini, mimber, mihrap ve kürsünün ne anlama geldiğini sorduklarını aktardı.

DİTİB sergi salonunda yer alan sergi 19 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Almanya'da Mimari Fotoğraflar sergisi açıldı - KÖLN

Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:53 Kaynak: AA
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