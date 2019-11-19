Son Dakika Haberleri: Almanya'da minik öğrencilerin maketlerle hazırladığı "Siyer-i Nebi Sergisi" açıldı
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Almanya'da minik öğrencilerin maketlerle hazırladığı "Siyer-i Nebi Sergisi" açıldı

7 saat önce

Almanya'nın Duisburg kentinde, hafta sonları camide dini eğitim alan öğrenciler, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hz. Muhammed'in hayatının maketlerle anlatıldığı "Siyer-i Nebi Sergisi" açtı.

Almanya'da minik öğrencilerin maketlerle hazırladığı

Almanya'nın Duisburg kentinde, hafta sonları camide dini eğitim alan öğrenciler, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hz. Muhammed'in hayatının maketlerle anlatıldığı "Siyer-i Nebi Sergisi" açtı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Meiderich Hacı Bayram Camisi'nin 11-13 yaş grubu öğrencileri, İslam dini literatüründe Hz. Muhammed'in hayat hikayesinin anlatıldığı siyer derslerinde öğrendiklerini uygulamalı şekilde sergiledi.

Caminin din görevlisi Havva Öztürk, bu sergiyle dini eğitim alan öğrencilerin öğrendiklerinin zihinlerinde daha iyi pekişmesini amaçladıklarını söyledi.

Öztürk, "Peygamber Efendimizin dünyaya şeref verdiği tarihten ve 632 yılında Medine'de vefatının ardından Mescid-i Nebi'nin yanına defnedilişine kadarki zamanı maketlerle anlattık. Sergiyi hazırlayan öğrencilerimiz, sergiyi gezenlerin konu hakkında bilgilenmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Sergi, veliler ve cami cemaatince ilgi gördü.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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