Almanya'da mülteci kampında isyan: 3 gözaltı
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Almanya'nın Bavyera eyaletinde Stephansposching ilçesinde bulunan bir mülteci kampında isyan eden 30 kadar mülteciye polis müdahale etti, 3 mülteci gözaltına alındı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:51 Kaynak: İHA
'nın Bavyera
eyaletinde Stephansposching ilçesinde bulunan bir mülteci kampında isyan eden 30 kadar mülteciye polis müdahale etti, 3 mülteci gözaltına alındı.
Almanya'nın Bavyera eyaletinde Stephansposching ilçesinde bulunan bir mülteci kampında isyan çıktı. Olay yerine intikal eden polis, mültecilere müdahalede bulunarak asayişi sağladı. Polis
, 3 Nijerya
uyruklu mültecinin gözaltına alındığını açıkladı. Olaya müdahale eden 5 polis de yaralandı. İsyan sırasında çok sayıda mültecinin de yaralandığı öğrenildi.
Olayın arından 6 mülteci hakkında inceleme başlatılırken, isyan eden bazı mülteciler farklı kamplara nakledildi. Polis, suçlu bulunan mültecilerin geldikleri ülkelere iade edileceğini duyurdu. - MÜNİH
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