Almanya'da mültecilere destek yürüyüşü: Sınırları değil, insanları koruyun - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da mültecilere destek yürüyüşü: Sınırları değil, insanları koruyun - Son Dakika Dünya

Almanya'da mültecilere destek yürüyüşü: Sınırları değil, insanları koruyun

6 saat önce

Almanya'nın Düsseldorf kentinde, Yunanistan sınırında bulunan mültecilere destek için "Sınırları değil insanları koruyun" çağrılı yürüyüş düzenlendi.

Almanya'da mültecilere destek yürüyüşü: Sınırları değil, insanları koruyun, System.String[]

Almanya'nın Düsseldorf kentinde, Yunanistan sınırında bulunan mültecilere destek için "Sınırları değil insanları koruyun" çağrılı yürüyüş düzenlendi.

Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya (NRV) Eyaletinin başkenti olan Düsseldorf'ta Yunanistan sınırında bekleyen mültecilere destek amaçlı yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ve mültecilere karşı tavrı ile dikkat çeken Almanya İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapıldı. "Sınırları değil, insanları koruyun" yazılı pankartlar açılan yürüyüşte, Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel konuşma yaptı.

Yürüyüşe katılanlar, Türkiye ile Yunanistan sınırında bulunan mültecilerin güvenli bir şekilde Avrupa Birliği topraklarına kabul edilmesini talep etti. Yürüyüşte, özellikle yanında ailesi bulunmayan ve reşit olmayan mültecilerin Almanya ve diğer AB ülkelerine kabul edilmesi istendi. Alman vatandaşlarının da katılım gösterdiği yürüyüşe yaklaşık 200 kişi katıldı.

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ALMANYA MÜLTECİLERE KAPALIDIR

Yürüyüşe katılanların çağrı yaptığı Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in, "AB'nin sınırında düzenli koşullara ihtiyacımız var. Bunu başarmak için elimizden gelen en iyi şekilde Yunanistan'ı destekleyeceğiz. Ne Avrupa sınırları, ne de Almanya sınırları, Türkiye'den gelen mültecilere açık değildir" ifadelerine yer verildi.

Yapılan bu açıklama, hem İçişleri Bakanlığı hem de Bakanlık Basın Sözcüsü Steve Alter tarafından Arapça, İngilizce ve Almanca olarak sosyal medyada paylaşıldı.


Düsselldorf, Yunanistan, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan sınırında ailesini kaybeden 12 yaşındaki Afgan Menice babasıyla buluştu
Rusya'ya yapılan domates ihracatında kota 150 bin tondan 200 bin tona çıkarıldı Son Dakika: CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:08:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da mültecilere destek yürüyüşü: Sınırları değil, insanları koruyun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]