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Almanya'da Münih Başpiskoposu Kardinal Marx taciz skandalıyla ilgili özür diledi - Son Dakika

Almanya'da Münih Başpiskoposu Kardinal Marx taciz skandalıyla ilgili özür diledi

20.01.2022 20:59
Almanya'da Münih Başpiskoposu Kardinal Marx taciz skandalıyla ilgili özür diledi

Almanya'da Münih ve Freising Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Münih Başpiskoposluğunda yaşanan taciz skandalından dolayı özür diledi.

Almanya'da Münih ve Freising Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Münih Başpiskoposluğunda yaşanan taciz skandalından dolayı özür diledi.

Marx, Münih ve Freising Başpiskoposluğunda geçmişte yaşanan cinsel taciz ve istismara ilişkin raporun yayımlanmasının ardından açıklama yaptı.

Kiliseye ait yerlerde geçmişte yaşanan cinsel istismarlardan dolayı sarsıldığını ve utandığını, başpiskopos olarak kendisini sorumlu gördüğünü belirten Marx, "Görevdeki başpiskopos olarak başpiskoposluk adında kilise mekanında insanların on yıllarca çektiği acılar için özür dilerim." ifadesini kullandı.

Marx, cinsel istismara uğrayanlarla yaptığı konuşmalardan sonra kiliseye bakış açısının değiştiğini ifade ederek "Cinsel istismardan etkilenenlerle karşılaşmak benim için dönüm noktası oldu. Kilise, hakkındaki algımı değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor." dedi.

Kardinal Marx, "Kilisede cinsel istismarın ciddiye alınmadığını, faillere çoğu zaman doğru dürüst hesap sorulmadığını, sorumlulara göz yumulduğunu yıllardır biliyoruz." diye konuştu.

Raporun kapsamlı olduğunu vurgulayan Marx, gelecek hafta raporun içeriğine ilişkin daha ayrıntılı değerlendirmede bulunacağını söyledi.

Münih ve Freising Başpiskoposluğu, kilisedeki cinsel istismarı araştırmak için görevlendirdiği Westpfahl Spilker Wastl adlı avukatlık şirketinin hazırladığı raporda, 1945-2019 yıllarında kiliselerde en az 497 taciz vakası gerçekleştiği, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi.

Rapora göre mağdurların 247'sini erkek, 182'sini kız çocukları oluştururken 68 çocuğun ise kimliği bilinmiyor. Olaylardan etkilenenlerin çoğunu 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor.

Uzmanlara göre suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere toplam 235 kişi olduğu belirtiliyor.

Raporda Katolik dünyasının önceki ruhani lideri ve Emerit Papa 16. Benediktus, Münih Başpiskoposu olduğu dönemde 4 olaya ilişkin harekete geçmeyerek istismarın üstünü örtmek ve doğruları söylememekle suçlanıyor.

Ayrıca raporda Marx'a yönelik 2, eski Başpiskopos Kardinal Friedrich Wetter'e yönelik de 21 olayla ilgili suçlamalar bulunuyor.???????

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Kardinal, Almanya, Taciz, Münih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Münih Başpiskoposu Kardinal Marx taciz skandalıyla ilgili özür diledi - Son Dakika


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