Almanya'da Müslüman belediye başkanı adayı tepkiler nedeniyle çekildi - Son Dakika
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Almanya'da Müslüman belediye başkanı adayı tepkiler nedeniyle çekildi

6 saat önce

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Wallerstein beldesi belediye başkanı adayı Şener Şahin, Müslüman olduğu için kendisine gösterilen tepkiler nedeniyle adaylıktan çekildi.

Almanya'da Müslüman belediye başkanı adayı tepkiler nedeniyle çekildi, System.String[]

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Wallerstein beldesi belediye başkanı adayı Şener Şahin, Müslüman olduğu için kendisine gösterilen tepkiler nedeniyle adaylıktan çekildi.


Ülke basınında yer alan haberlere göre, Türk kökenli iş adamı Şahin, 15 Mart'ta yapılacak Bavyera yerel seçimlerinde Wallerstein beldesi belediye başkanlığı için Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) aday oldu.


44 yaşındaki Şahin, parti yönetiminin desteğine rağmen parti teşkilatında çıkan tartışmalar ve tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.


Wallerstein CSU Başkanı Georg Kling, yaptığı açıklamada, Şahin'in aday olmasının ardından parti içinde ciddi direnişle karşılaştıklarını belirtti.

Şahin ise parti içinde "Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin temsilcisi bir Müslüman olamaz" ifadesinin kullanıldığını, bazı partililerin adaylıktan çekilmesini istediğini bildirdi.

İnancının gündeme getirilmesinin doğru olmadığına işaret eden Şahin, gördüğü tepkiler nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirtti.

Şahin, yaşadığı bu durum nedeniyle kimseye kızgın olmadığını ancak acı duyduğunu ifade etti.

Şener Şahin, Bavyera, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:32 Kaynak: AA
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