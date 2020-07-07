Almanya'da "Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Almanya'nın Duisburg kentinde, "Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Haftası" çerçevesinde 11 yıl önce Dresden mahkeme salonunda, yabancı düşmanı bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen Merve al-Sharbini anıldı.

Duisburg Kültür Kilisesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Ren Vesfalya (KRV) Eyalet Birliği ile Alman İltişim ve Topluluk Organizasyon Enstitüsünce (DICO) ortaklaşa etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, 11 yıl önce Dresden mahkeme salonunda, yabancı düşmanı bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen Merve al-Sharbini ile Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler ve Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün katlettiği kişiler de anıldı.

Burada düzenlenen panelde, ırkçı saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile özgeçmişleri sergilenirken, 2019 ve 2020'de camilere yönelik saldırıları yansıtan fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Panelde, toplum ve dini cemaatler olarak ırkçılığa, özellikle de Müslümanlara yönelik saldırılara karşı alınabilecek önlemler ile son dönemde artan ırkçılığın nedenleri konuşuldu.

Türk ve Almanların birlik ve beraberlik mesajları verdiği etkinlikte, ırkçılığa karşı toplum olarak birlikte karşı konulması gerektiği vurgulandı, siyasilerin ve kurumların ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmesinin önemine işaret edildi.