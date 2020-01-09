Almanya'da Müslüman mezarları tahrip edildi - Son Dakika
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Almanya'da Müslüman mezarları tahrip edildi

6 saat önce

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim beldesindeki bir mezarlıkta, Müslümanlara ait mezarların tahrip edildiği bildirildi.

Almanya'da Müslüman mezarları tahrip edildi, System.String[]

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim beldesindeki bir mezarlıkta, Müslümanlara ait mezarların tahrip edildiği bildirildi.

Northeim polisinin yaptığı açıklamaya göre, belediyeye ait mezarlıkta yer alan 13 Müslüman'a ait mezar, saldırı sonucu zarar gördü.

Bazı mezar taşlarını devirip kıran saldırgan ya da saldırganlar, mezar süslemelerini ve bitkileri parçalayıp Müslümanların isimlerinin yazılı olduğu taşları kırarak mezarlara zarar verdi.

Mezarlığı ziyaret eden birinin durumu fark edip polise bildirmesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Mezarlıkta hasar tespit çalışması yapılıyor.

Aynı mezarlıktaki Müslüman mezarlarına 2018 yılının kasım ayında da saldırı olmuş; mezar taşlarına kırmızı sprey boyayla gamalı haç çizilmişti.

Aşağı Saksonya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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