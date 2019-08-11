Almanya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Almanya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın ettiİskender GÜNGÖR, KÖLN (DHA) ? Almanya'da yaşayan Müslümanlar kurban bayramı namazı için camilere akın etti.

Almanya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

İskender GÜNGÖR, KÖLN (DHA) ? Almanya'da yaşayan Müslümanlar kurban bayramı namazı için camilere akın etti.

Köln kentindeki DİTİB Merkez Cami içi dolunca, Müslümanlar cami avlusunda saf tuttu. Farklı etnik kökenden binlerce Müslüman namaz sonrası kucaklaşarak bayramlaştı.

DİTİB GENEL BAŞKANI KAZIM TÜRKMEN KARDEŞLİK MESAJI VERDİ

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, bayram vaazında, bayramların neşe ve sevinç günleri olduğunu, kardeşler arasında yıkılan köprülerin yeniden onarılmasına, kapanan kapıların tekrar açılmasına, zayıflayan akrabalıklar ve komşuluk bağlarının güçlenmesine, vesile olan muhteşem rahmet iklimi olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) güvencesiyle Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş temasıyla kurban bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Türkmen, 'Dünyanın 7 kıtasında 150 ülke ve 500'e yakın farklı bölgede bu yıl vekalet edilen kurbanları milyonlarca aileye ulaştıracaklarını söyledi.

DİTİB genel Başkanı Kazım Türkmen, Köln Konsolosu Nagi Tayru ve Köln'deki Türkler Demirören Haber Ajansı'na bayramla ilgili duygularını paylaştılar.

Türkiye Cumhuriyeti Köln Konsolosu Nagi Tayru, Almanya'da yaşayan Türk Toplumunun bayramlarını tebrik ederek, Türkiye'ye izine giden Avrupalı Türklerin sağ salim dönmelerini temenni ettiklerini belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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