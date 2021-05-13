- Almanya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti- Berlin'de bayram namazı Covid-19 gölgesinde kılındı - Son Dakika

- Almanya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Berlin'de bayram namazı Covid-19 gölgesinde kılındı

BERLİN - Almanya'da korona virüs salgınına rağmen Müslümanlar camilere akın ederken, bine yakın camide bayram namazı kılındı. Ülkenin başkenti Berlin'de de Müslümanlar, bayram namazını 80'in üzerinde camide Covid-19 tedbirleri altında eda etti.

Almanya'da korona virüs (Covid-19) salgınının gölgesinde Müslümanlar camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinde ülke genelinde bine yakın camide toplanan Müslümanlar bayram namazını eda etti. Ülkenin başkenti Berlin'de ise 80'in üzerinde camide bayram namazı kılındı. Talebin fazla olması ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle bayram namazı Berlin'deki bazı camilerde 2, 3, hatta 4 sefer şeklinde kılındı. Salgın tedbirleri kapsamında namaza gelenlerin girişte isimleri kaydedilirken, maske ve sosyal mesafe kurallarına da sıkı sıkıya uyuldu. Namaza gelenler, kendi seccadelerini beraberlerinde getirdi.

Berlin'in merkezinde bulunan Mevlana Camii hem Türklerin hem de diğer Müslümanların bayram namazı için tercih ettiği ibadethanelerden biri olurken, burada bayram namazı 3 sefer halinde kılındı. Cami yöneticilerinden Fatih Haslak, bayram namazının salgına yönelik alınan önlemler ile huzurlu bir şekilde kılındığını söyledi. Cami cemaati için kart uygulamasının işlerini kolaylaştırdığını belirten Haslak, "Ramazan Bayramı hazırlıklarımıza bir hafta öncesinden başladık. Daha önce cemaatimizin camiye giriş çıkışlarında kolaylık sağlaması için bir giriş kartı hazırlamıştık. Giriş çıkışlarımız çok güzel, basit ve hızlı oldu" dedi.

Toplam 3 seferde gruplar halinde bayram namazı kıldıklarını dile getiren Haslak, her seansın dolu geçmesine rağmen cemaatin rahat bir ortamda namaz kıldığını vurguladı.

Seccade ve maskesi olmayanlar alınmadı

Seccade ve maskesi olmayan kişilerin içeri alınmadığını söyleyen Haslak, "Girerken seccade ve maske kontrolü yapıyoruz. Girişte dezenfektanlarımız var. Yukarıda özel görevlilerimiz var, arkadaşlarımız insanları özel işaretli yerlere yönlendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kudüs'te yaşanan olaylar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini ifade eden Haslak, bu yıl sıkı önlemler ve kuralların titizlikle uygulanması ile camilerin kapanmadığını, bayram namazını da huzurlu bir şekilde eda edebildiklerini söyledi.