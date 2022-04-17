Almanya'da Müslümanlar Merkez Konseyi, Mescid-i Aksa'ya baskını kınadı - Son Dakika
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Almanya'da Müslümanlar Merkez Konseyi, Mescid-i Aksa'ya baskını kınadı

17.04.2022 17:42
Almanya'da Müslümanlar Merkez Konseyi, Mescid-i Aksa'ya baskını kınadı

Almanya'da faaliyetlerini sürdüren Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), İsrail güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak Mescid-i Aksa'ya girmesini kınadı.

Almanya'da faaliyetlerini sürdüren Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), İsrail güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak Mescid-i Aksa'ya girmesini kınadı.

ZMD tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan'da ve bu sabah erken saatlerde, Müslümanların en kutsal üçüncü camisine, özellikle mübarek ramazan ayında göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılarak girilmesinin tüm Müslümanların dini duygularını incittiği belirtildi.

İsrail güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak Mescid-i Aksa'ya girmesinin kınandığı açıklamada, ZMD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland'ın çağrısını desteklediği ifade edildi.

Açıklamada, şiddet sarmalını sona erdirmek için, Mescid-i Aksa'yı ve inananları korumak ve Harem'i Şerif'te provokasyonlara son verilmesi konusunda Alman hükümetinin çaba sarf etmesi istendi.

Sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

İsrail güçleri cuma gününün ardından bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa'nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 545 Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kudüs'teki kutsal mekanların statükosuna saygı gösterilmesi ve bunun muhafaza edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Müslümanlar Merkez Konseyi, Mescid-i Aksa'ya baskını kınadı - Son Dakika


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