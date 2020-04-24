Almanya'da Müslümanlar Ramazan ayının ilk iftarını evlerinde açtı - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Müslümanlar Ramazan ayının ilk iftarını korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde açtı.



Korona virüs salgını nedeni ile toplu iftarların yapılmadığı ve toplu ibadetlerin yasaklandığı Almanya'da, bu yıl Müslümanlar ilk oruçlarını evlerinde açtı. Almanya'nın Brühl kentinde oturan Havva Akdemir, "Bir tarafımız buruk, korona hastalığı vesilesiyle garip bir durumdayız. Şu anda ne camilerimiz açık, ne mukabeleye gidebileceğiz, ne teraviye gidebileceğiz. Allah bizlere bir imtihan verdi, inşallah kısa sürede çaresini de bulur ve huzura kavuşuruz" ifadelerini kullanırken, iftar masalarının ıssız olduğunu dile getirdi. Akdemir, "İftarlar sadece aileler arasında. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelene amenna, buna da şükürler olsun. Türkiye bu konuda hassas davranıyor. Bizde burada önlemleri uygulamaya çalıştık, evlerden çıkmadık ve hala çıkmıyoruz" dedi. Almanya'da yaşayan Türklerden Şükran Memiş, Mayıs ayında camilerin açılacağını öğrendiklerini ve buna çok sevindiklerini ifade ederken, "Bu haber bizim için teselli oldu" dedi.



İsmail Memiş ise "Bütün kısıtlamaları bizde yaşıyoruz burada. Mesela bugün ilk günümüz dün teraviye gidemedik. Camilerde toplu iftarlar, buna benzer birlikteliklerimiz olamayacak" ifadelerini kullanırken, "Almanya'da Ramazan aylarında eşle dostla bir araya gelip Ramazan programları yapıyorduk. Maalesef bu sene ondan da mahrumuz. Allah tez zamanda inşallah şu hastalıktan kurtarır, eski Ramazanlara, eski zamanlara, eski ziyaretlere kavuşuruz hep birlikte" dedi. - BERLİN