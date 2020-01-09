Almanya'da Müslümanlara ait mezarlara çirkin saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Müslümanlara ait mezarlara çirkin saldırı - Son Dakika

Almanya'da Müslümanlara ait mezarlara çirkin saldırı

6 saat önce

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaleti Northeim kasabasındaki mezarlıkta Müslümanlara ait 13 mezarın tahrip edildiği açıklandı.

Almanya'da Müslümanlara ait mezarlara çirkin saldırı, System.String[]

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaleti Northeim kasabasındaki mezarlıkta Müslümanlara ait 13 mezarın tahrip edildiği açıklandı.


Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Northeim kasabasındaki mezarlıkta Müslümanlara ait bazı mezarlar tahrip edildi. Müslümanlara ayrılan bölümdeki 13 mezarın tahrip edildiğini belirten polis, faili ya da failleri henüz bilinmeyen saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Mezarlığa ziyaret için gelen bir kişinin yapılan saldırıyı fark edip polise haber verdiği ifade edildi. Polis yaptığı incelemelerde mezar taşlarının düşürüldüğünü, çiçeklerin sökülüp bazı malzemelerinin kırıldığını da belirtti.


Öte yandan 12 Kasım 2019'da aynı mezarlıkta 12 mezar taşına gamalı haç çizildiği belirtildi. - BERLİN

Aşağı Saksonya, Almanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
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