Almanya'da nargile kafeye ateş açıldı - Son Dakika
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Almanya'da nargile kafeye ateş açıldı

6 saat önce

ALMANYA'nın Stuttgart kentinde bir nargile kafeye silahla ateş açıldı.

Almanya'da nargile kafeye ateş açıldı, System.String[]

ALMANYA'nın Stuttgart kentinde bir nargile kafeye silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken polis saldırganları arıyor.

Polis yetkilileri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Stuttgart'ta bir nargile kafeye ateş açtıktan sonra kaçtıklarını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve iş yerinde maddi hasar oluştuğunu duyurdu. Yetkililer, nargile kafe ve yakındaki başka bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiğini ifade etti.Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.


Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:55 Kaynak: DHA
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