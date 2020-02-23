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Almanya'da nargile kafeye ateş açıldı
6 saat önce
ALMANYA'nın Stuttgart kentinde bir nargile kafeye silahla ateş açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:55 Kaynak: DHA
ALMANYA'nın Stuttgart kentinde bir nargile kafeye silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken polis saldırganları arıyor.
Polis yetkilileri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Stuttgart'ta bir nargile kafeye ateş açtıktan sonra kaçtıklarını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve iş yerinde maddi hasar oluştuğunu duyurdu. Yetkililer, nargile kafe ve yakındaki başka bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiğini ifade etti.Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.
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