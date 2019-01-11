Son Dakika Haberleri: Almanya'da Neonazilere Bilgi Veren Polis Hakkında Soruşturma

Almanya'da Neonazilere Bilgi Veren Polis Hakkında Soruşturma

53 dakika önce

BERLİN (AA) – Almanya'nın Hessen eyaletinde Neonazilere bilgi verdiği gerekçesiyle bir polis hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Almanya'da Neonazilere Bilgi Veren Polis Hakkında Soruşturma, System.String[]
BERLİN (AA) – Almanya'nın Hessen eyaletinde Neonazilere bilgi verdiği gerekçesiyle bir polis hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Hessen'deki bir polis memuru, "Aryans" adlı Neonazi grubundan bir tanıdığına bilgiler vermekle suçlanıyor.

"Aryans" grubunun Almanya genelinde şiddet yanlısı bir yapıya sahip olduğu ifade edildi.

Halle Eyalet Mahkemesinde yargılanan grup üyelerinden Martina H'nın cep telefonunun soruşturma kapsamında incelendiği ifade edildi.

Martina H'nın söz konusu polisten iki kez bilgi istediği ve polisin de bu bilgileri verdiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:12 Kaynak: AA

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